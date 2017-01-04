ريال مدريد يفتتح 2017 بمواجهة نارية أمام أشبيلية

يفتتح فريق ريال مدريد الإسبانى، أولى مبارياته فى العام الجديد 2017، بمواجهة من العيار الثقيل، عندما يستضيف أشبيلية الأربعاء، على ملعب “سانتياجو برنابيو”، فى ذهاب دور الستة عشر لكأس ملك إسبانيا.

ويتسلح ريال مدريد بعاملى الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تزيد من فرصة تأهله للدور ربع النهائى قبل المواجهة النارية فى الإياب والتى يستضيفها الفريق الأندلسى على ملعبه “رامون سانشيز بيزخوان”، يوم 12 يناير الجارى.

ريال مدريد يأمل فى استمرار سجله التاريخى

يسعى ريال مدريد إلى تحقيق انتصاره الأول فى العام الجديد تحت قيادة المدرب الفرنسى زين الدين زيدان، من أجل مواصلة رقمه القياسى الأفضل فى تاريخ الفريق الملكى بعدم التعرض لأى هزيمة خلال 37 مباراة متتالية فى جميع البطولات، نجح خلالها فى التتويج بالثلاثية “دورى أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبى، وكأس العالم للأندية”.