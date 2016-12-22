زوران لعبدالغني: لن تلعب هذا الموسم عجبك ولا ماعجبك

عاد مجدداً المدير الفني بنادي النصر زوران ماميتش لفرض سيطرته على الفريق وإنهاء كل الاجتهادات في الإعلام والصحف عن مدة غياب حسين عبدالغني ومتى سيعود مجدداً لكرة القدم وللعب مع الفريق الأول بنادي النصر

وقال في تصريح للناقل الحصري MBCPRO عن قراره بشأن حسين عبدالغني :

أنا المدرب وأنا من يتخذ القرارات هنا في النصر أنا أرى أنني لست مخطئ في هذه المشكلة أبداً ولذلك أنا من يقرر كل شي وهذا هو قراري سواء أعجب حسين أم لم يعجبه.

وأكمل زوران حديثه عن اختلاف أراء المتابعين وما يحدث وعن قراره النهائي بشأن حسين وقال:

هنالك أكثر من رأي واختلاف الناس على أكثر من رأي لايغير في رأي وهذا قراري حتى في المباراة القادمة.

وحينما سأله المذيع عن إن كان حسين سيستطيع اللعب ها الموسم مع الفريق؟

لم يفكر حتى او يتردد في الرد وقال زوران : لا

وشجعت كثير من الجماهير النصراوية قرار المدرب وجرأته وقوته وصرامته داخل الفريق و أكدوا بأن الكيان هو من يبقى وأن اللاعبين مهما عظم شأنهم وكبرت أسماؤهم يبقى النصر شامخاً وهذا ما افتقده النصر منذ مدّة المدرب الحازم.