زيادة التأهب الأمني في مختلف أنحاء مصر

رفعت وزارة الداخلية المصرية درجات الاستعداد والتأهب الأمني في مختلف أنحاء البلاد، في أعقاب تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية، الأحد.

وذكرت مصادر أمنية أن عمليات تأمين الكنائس تشهد تشديدا في هذه الأوقات تزامنا مع احتفالات المسيحيين بأعيادهم، إلا أن الأحداث الأخيرة دفعت إلى زيادة في التدابير الأمنية.

ودفعت وزارة الداخلية بمزيد من الدوريات المتحركة في مختلف محافظات مصر، لا سيما المناطق المحيطة بالكنائس.

كما أعلنت السلطات المصرية، حالة الاستنفار الأمني في مطار القاهرة الدولي، بعد التفجيرين.

وقتل العشرات في تفجيرين بكنيستين في طنطا والإسكندرية شمالي مصر، تزامنا مع يوم احتفال المسيحيين بأحد السعف.