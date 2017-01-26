زيدان: الخروج من كأس إسبانيا في صالح الفريق
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المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان
المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان
أوروبا

زيدان: الخروج من كأس إسبانيا في صالح الفريق

26 يناير, 2017
أحمد علي
1 دقيقة

اعتبر المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان، أن خروج فريقه من كأس ملك إسبانيا يعطيه الفرصة لتركيز الجهد من أجل الفوز بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وخسر ريال مدريد أمام سلتا فيغو في دور الثمانية بنتيجة 3-4 في مجموع اللقاءين، ليودع بطولة كأس الملك وتتبدد آماله في تحقيق الثلاثية المستعصية على الفريق الملكي.

وقال المدرب الفرنسي عقب التعادل مع سلتا 2-2 إيابا، الأربعاء: “لا نزال نملك فرصة التتويج بلقبين هذا الموسم”، مشيرا إلى أن “الخروج من الكأس ربما من مصلحة الفريق للتركيز على بطولتي الليغا ودوري أبطال أوروبا”.

يذكر أن زيدان صرح في وقت سابق هذا العام بأنه يطمح بتحقيق الثلاثية هذا الموسم، لأول مرة في تاريخ ريال مدريد.

ويتصدر ريال مدريد جدول الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة مع مباراة مؤجلة، بفارق نقطة واحدة عن ملاحقه إشبيلية ونقطتين عن برشلونة الثالث، فيما سيواجه الفريق نابولي الإيطالي في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

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أحمد علي

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