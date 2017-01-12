زيدان مدريد يطمح إلى كسر رقم إنريكي برشلونة

يلتقي ريال مدريد، مع مضيفه إشبيلية الخميس، في إياب ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، حيث فاز الريال ذهابا بثلاثة أهداف دون مقابل.

وهو الذي يسعى لرقم قياسي جديد في حال تفادي الهزيمة للمباراة الأربعين على التوالي، وتجاوز الرقم الذي يتشاركه حاليا مع غريمه برشلونة والذي حققه الموسم الماضي، بـ39 مباراة على التوالي دون هزيمة.

وإذا كان الميرنغي الحالي والبلوغرانا قبل موسم يشتركان بالرقم القياسي، فإن الاختلافات عديدة في مسيرة كل فريق التي أوصلته لهذا الإنجاز.

في المبارات الـ39، فاز برشلونة الموسم الماضي بـ 32 وتعادل في 7 فيما فاز الريال الموسم الحالي في 30 وتعادل في 9، فيما سجل لاعبو البلوغرانا 122 هدفا مقابل 112 مللوس بلانكوس، وبينما اهتزت شباك برشلونة بـ23 هدفا تلقى لاعبو المدرب زيدان 36 هدفا في مرماهم، وحافظ لاعبو المدرب لويس إنريكي على الشباك نظيفة في 19 مناسبة مقابل 14 للفريق الملكي.

لكن يظهر فارق العمق في التشكيلتين، لأن 12 لاعبا فقط سجلوا أهداف برشلونة في مسيرته آنذاك، فيما توزعت أهداف الريال على 22 اسما.

وكان لويس سواريز الأكثر تسجيلا بـ 37 يليه ميسي بـ 31، واذا اضفنا ما سجله نيمار فإن ثلاثي أم اس ان استأثر بـ 75% من أهداف الفريق في تلك المسيرة.

مقارنة بذلك، فإن رونالدو سجل 26 هدفا يليه بن زيمة بـ 14 في المباريات الـ 39 الماضية، وحصيلة الثلاثي البي بي سي مع غاريث بيل لا تصل الى 46 % من أهداف الفريق بشكل اجمالي.

أكثر لاعبي الريال خوضا للمباريات في المسيرة التاريخية، هو لوكاس فاسكيز في 32 منها فيما كان ايفان راكيتيش الأكثر ظهورا بقميص برشلونة في مسيرته الموسم الماضي في 34 مباراة.

رقم قياسي جديد ينتظر الريال إن نجح بتفادي الهزيمة أمام اشبيلية، ومجد جديد لعشاقه حول العالم، الذين راقبوا تحولا في مسيرة الفريق منذ أن استلم الفرنسي زين الدين زيدان إدارة دفته الفنية.