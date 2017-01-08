زيدان يكشف الطريقة التي تمنحه الألقاب

كشف المدرّب الفرنسي زين الدين زيدان عن رضاه بعد الوصول إلى المباراة رقم 39 على التوالي دون التعرّض لهزيمة، وذلك عقب الفوز على غرناطة بخماسيةٍ نظيفة ضمن الجولة الـ 17 من الدوري الإسباني.

كان زيدان قد بلغ المباراة رقم 39 على التوالي دون خسارة، ليعادل سلسلة مدرّب برشلونة لويس إنريكي الذي حقّقها الموسم الماضي.

وقال زيدان عقب المباراة: “الفوز في المباريات مهم، لكن الطريقة في الفوز أهم، جماهيرنا مستمتعة بالانتصارات، وعلينا تقديم أفضل ما لدينا، وأن نتفانى في العمل بشكلٍ كامل، فهذه هي الطريقة التي تمنحنا الألقاب”.

كما أضاف: “نشعر بالرضا بعد معادلة الرقم القياسي بعدد المباريات دون هزائم، لن نضع حدًا لأنفسنا، وسنسعى لجعل هذه السلسلة تدون لأطول فترة ممكنة، الحفاظ على نظافة شباكنا أمر مهم، فهذا يثبت أن الفريق جيد”.

وعن الاحتفال بحصول كريستيانو رونالدو على الكرة الذهبية الرابعة، قال زيزو: “سعيد بتكريم رونالدو، لأنه يستحق ذلك، ريال مدريد امتلك أبرز اللاعبين في صفوفه، لكن الاسم لا يكفي، فيجب إظهار ذلك على أرضية الملعب”.