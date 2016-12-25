ساعتان ذكيتان من غوغل مطلع العام
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ساعة جوجل
ساعة جوجل
تكنولوجيا منوعات

ساعتان ذكيتان من غوغل مطلع العام

25 ديسمبر, 2016
أحمد سالم
1 دقيقة
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تستعد شركة غوغل لإطلاق اثنتين من الساعات الذكية الجديدة الرائدة في الربع الأول من العام المقبل.

وتعمل الساعات الجديدة الرائدة بواسطة الجيل الأحدث من نظام تشغيل الأجهزة القابلة للارتداء أندرويد وير Android Wear 2.0 وفقاً لتصريح لجيف تشانغ مدير منتج أندرويد وير في غوغل.

ولن تحمل الساعات الجديدة العلامة التجارية لأحدث أجهزة غوغل العاملة بنظام التشغيل أندرويد المسماة بيكسل، بل ستحمل العلامة التجارية الخاصة بالشركة التي ستتعاون وتعمل مع غوغل لتصنيع تلك الساعات، حيث ستكونان أقرب لما قامت به شركة غوغل مع علامة هواتف نيكسوس.

وبحسب تشانغ فإن غوغل قد تعاونت مع الشركة المصنعة، التي لم يسمها واكتفى بالقول إنها قد قامت سابقاً بإنتاج ساعات ذكية تعمل بواسطة نظام أندرويد وير، لتصنيع الساعات الذكية العاملة بواسطة النسخة الأحدث من النظام التشغيلي.

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أحمد سالم

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