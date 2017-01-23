سامسونغ تعلن خبرا “يصدم” عشاق غالاكسي إس 8

بعد إعلانها السبب وراء مشاكل الاحتراق في “غالاكسي نوت 7″، أعلنت شركة سامسونغ خبرا قد يكون صادما لعشاق “غالاكسي إس 8”.

وكشفت سامسونغ أنها ستؤجل إطلاق غالاكسي إس 8 أحدث هواتفها الذكية، في أعقاب نتائج التحقيق الذي أجرته في احتراق جهازها نوت 7.

وقال كوه دونغ جين مسؤول الهواتف المحمولة في سامسونغ إن النقاب لن يكشف عن غالاكسي إس 8 خلال المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة وهو معرض تجاري ينطلق في مدينة برشلونة الإسبانية في 27 فبراير، ويمثل المنصة التقليدية لإطلاق منتجات سامسونغ الفاخرة، لكنه لم يذكر موعدا محددا لطرح الهاتف.

وقالت سامسونغ إن بطاريات معطوبة من موردين اثنين هي السبب في العطل الذي أدى لانخفاض الأرباح التشغيلية للشركة بمقدار 5.3 مليار دولار.

وصرح كوه دونغ جين أن إجراءات وضعت لتفادي تكرار الحرائق فيما يتطلع المستثمرون لإطلاق أول هواتفها منذ أزمة نوت 7 وهو الهاتف غالاكسي إس 8 هذا العام.

وتلقت سمعة سامسونغ ضربة قوية بعدما أعلنت الشركة سحب هواتف نوت 7 المعرضة للاحتراق وبعد تقارير عن اشتعال النيران في الأجهزة البديلة أيضا.

وانتشرت صور هواتف سامسونج المحترقة على وسائل التواصل الاجتماعي ومنعت خطوط الطيران المسافرين من حملها على متن الطائرات.

وكانت تحقيقات أجراها خبراء مستقلون وآخرون من داخل الشركة استبعدت وجود مشاكل في قطع غيار نوت 7 أو برمجياته.

وقال كوه إن عيوبا في تصنيع وتصميم بطاريات نوت 7 تسببت في ماس كهربائي.