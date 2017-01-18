سامي الجابر يكشف حقيقة عرض المعايشة مع تشيلسي

نفى سامي الجابر المدير الفني لفريق الشباب، ما تردد حول حصوله على منحه للخضوع إلى فترة معايشة مع نادي تشيلسي الإنجليزي ومديره الفني الإيطالي أنطونيو كونتي.

مؤكدا أن فكرة المعايشة، جاءت بترشيح من البلوز، للاطلاع والاحتكاك.

وأضاف ” الجابر ” أنه شارك في دورة تدريبية للمدربين نظمها الاتحاد العراقي تحت إشراف الاتحاد الآسيوي، وهي شرط للحصول على رخصة “برو”، مؤكدا أن مثل هذه الدورات لا تخضع لنظام التقييم حسب المراكز ، لكن فيها اجتياز لمتطلبات الدورة أو عدم اجتياز”.

وشدد المدير الفني للشباب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على أن حصوله على المركز الأول عار من الصحة قائلا: “أما ما يخص حصولي على منحة للتطبيق العملي أو المعايشة في نادي تشيلسي فهو صحيح”.