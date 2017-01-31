“سانا” تنشر أول صورة للأسد منذ “الشائعات”

نشرت وكالة الأنباء السورية “سانا”، الثلاثاء، صورا لرئيس النظام السوري، بشار الأسد، وقالت إنها “التقطت خلال لقائه رجال صناعة من دمشق تضرروا من النزاع المستمر منذ 2011”.

وتعد هذه الصور أول لقطة توثق نشاطا لبشار الأسد، منذ انتشار تكهنات في الأيام الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الإخبارية بشأن صحة الأسد.

وكان مكتب الأسد، نفى في بيان الجمعة الماضي، تلك الشائعات وقال إن “هذه الأكاذيب لا تقع إلا في خانة الأحلام ومحاولة رفع معنويات منهارة ولن تثير إلا السخرية والاستهزاء”.

وقالت سانا إن “الأسد، تحدث خلال اجتماع، اليوم الثلاثاء، حول المصاعب التي يواجهها الصناعيون السوريون في ظروف الأزمة، والحلول التي يمكن وضعها لتجاوز هذه المصاعب”.