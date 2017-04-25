سرقة مواد مشعة في المكسيك وعمليات البحث جارية
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سرقة مواد مشعة في المكسيك وعمليات البحث جارية

25 أبريل, 2017
وائل فتحى

قال رئيس هيئة الطوارئ الوطنية في المكسيك أمس الاثنين إن كمية غير معروفة من المواد المشعة تعرضت للسرقة فيما أدى إلى إصدار تحذير في تسع ولايات مكسيكية.

وقال لويس فيليب بوينتي على حسابه على تويتر إن التحذير وعمليات البحث عن المواد المسروقة تشمل ولايات خاليسكو وكوليما وناياريت وأجواسكالينتس وجواناخواتو وميتشواكان وسان لويس بوتوسي ودورانجو وزاكاتيكاس.

وحث بوينتي من لديهم معلومات عن المواد المسروقة على الإبلاغ لكنه حذر قائلا “لا تفتحوها”.

وجرى الإبلاغ عدة مرات في المكسيك عن سرقة أو فقد مواد مشعة كان أحدثها في مطلع العام الماضي عندما تمت سرقة حاوية بها مواد مشعة تستخدم للأغراض الصناعية مع سيارة.

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وائل فتحى

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