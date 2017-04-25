سرقة مواد مشعة في المكسيك وعمليات البحث جارية

قال رئيس هيئة الطوارئ الوطنية في المكسيك أمس الاثنين إن كمية غير معروفة من المواد المشعة تعرضت للسرقة فيما أدى إلى إصدار تحذير في تسع ولايات مكسيكية.

وقال لويس فيليب بوينتي على حسابه على تويتر إن التحذير وعمليات البحث عن المواد المسروقة تشمل ولايات خاليسكو وكوليما وناياريت وأجواسكالينتس وجواناخواتو وميتشواكان وسان لويس بوتوسي ودورانجو وزاكاتيكاس.

وحث بوينتي من لديهم معلومات عن المواد المسروقة على الإبلاغ لكنه حذر قائلا “لا تفتحوها”.

وجرى الإبلاغ عدة مرات في المكسيك عن سرقة أو فقد مواد مشعة كان أحدثها في مطلع العام الماضي عندما تمت سرقة حاوية بها مواد مشعة تستخدم للأغراض الصناعية مع سيارة.