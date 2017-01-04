سرير "ذكي" يريحك من الشخير
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سرير ذكي
سرير ذكي
تكنولوجيا منوعات

سرير “ذكي” يريحك من الشخير

4 يناير, 2017
أحمد سالم
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لم يعد على الأزواج تحمل أصوات شخير محبيهم، بفضل “سرير ذكي” جديد يحرك جسد النائم عندما يبدأ بالشخير، ليضعه في وضع مختلف يمكنه من التنفس بصورة أفضل.

ويقوم السرير بتتبع نمط النوم الخاص بصاحبه، ويعدل شكل المرتبة بصورة أوتوماتيكية تلائم جسد النائم، كما يختار الوقت الأمثل لإيقاظه.

وعندما يبدأ النائم بالشخير، فإن السرير يرفع منطقة الرأس لبضع درجات، بصورة تمكن النائم من التنفس بسهولة أكثر .

كما يقوم الفراش، الذي من المتوقع أن يطرح في الأسواق خلال العام الجاري، بتدفئة منطقة القدمين لدى النائم، ليمنحه قدرا أكبر من الراحة ويساعده على الاسترخاء.

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أحمد سالم

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