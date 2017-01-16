سفن بريطانية تستعد لمراقبة حاملة الطائرات الأميرال كوزنيتسوف

تستعد سفن حربية بريطانية، لمراقبة الطراد الحامل للطائرات “الأميرال كوزنيتسوف” أثناء مروره قرب سواحل أسكتلندا في طريقه إلى ميناء مرابطته بشمال روسيا.

فإن سفن حراسة وغواصات بريطانية، بالتعاون مع حلفاء من حلف شمال الأطلسي تراقب بانتباه كافة تحركات السفن الروسية في المنطقة، مضيفة أن النشاطات المتزايدة للغواصات الروسية في شمال أسكتلندا يثير قلق القوات البحرية البريطانية.

من الجدير بالذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق عن بدء سحب مجموعة من السفن الحربية الروسية، بما فيها الطراد “الأميرال كوزنيتسوف” من منطقة تمركزها قبالة السواحل السورية، وذلك بعد استكمال مهمتها الخاصة بتوجيه ضربات ضد التنظيمات الإرهابية الدولية.