سفينة روسية جديدة مضادة للألغام

صرح نائب القائد العام للقوات البحرية الروسية، فيكتور بورسوك أمس الأربعاء بأن البحرية الروسية بانتظار استلام 20 سفينة مضادة للألغام من الجيل الجديد (مشروع 12700) قبل عام 2030.

وقال بورسوك للصحفيين: “تترقب القوات البحرية الروسية استلام 20 سفينة مضادة للألغام من الجيل الجديد قبل عام 2030”.

والجدير بالذكر أن السفينة المضادة للألغام (مشروع 12700) تم تصميمها في مكتب “ألماز” المركزي لتصميم السفن وهي تمثل الجيل الجديد من السفن.

وتستخدم هذه السفينة للبحث عن الألغام البحرية وتدميرها في المياه المحيطة بالقواعد العسكرية البحرية على مسافات آمنة بالنسبة للسفينة.

هذا وتبلغ حمولة هذه السفينة 890 طنا، وطولها — 61 مترا وعرضها — 10 أمتار وسرعة تنقلها بالحمولة القصوى — 16.5 عقدة بحرية (نحو 30 كم/ساعة) وعدد أفراد الطاقم — 44 شخصا.

وجرت أمس الأربعاء مراسم تدشين السفينة الثانية “إيفان أنتونوف” من السفن المضادة للألغام من الجيل الجديد في حوض بناء السفن في “سريدني نيفسكي”.