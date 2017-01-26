سلتا فيغو يخرج ريال مدريد من كأس ملك أسبانيا

فشل ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني في بلوغ نصف نهائي كأس إسبانيا، بتعادله مع مضيفه سلتا فيغو 2-2 أمس الأربعاء وتأهل الأخير إلى نصف النهائي بنتيجة المباراتين (4-3).

وعانى الريال قبيل نهاية الشوط الأول، إثر تسجيل مدافعه دانيلو هدفا خطأ في مرمى فريقه. إلا أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عادل النتيجة في الشوط الثاني، بتسجيله هدفه الاول في الكأس منذ زهاء عامين.

وتقدم سلتا فيغو مجددا عبر الدنماركي دانييل فاس قبل خمس دقائق من نهاية المباراة، إلا أن رأسية البديل لوكاس فاسكيز أتاحت لريال انهاء المباراة متعادلا، وتفادي خسارته الثالثة في مبارياته الأربع الأخيرة.

وتأهل أتليتيكو مدريد إلى نصف النهائي لأول مرة في ثلاث سنوات بعد تعادله 2-2 مع مضيفه ايبار في اياب دورالثمانية الأربعاء.

وحسم أتليتيكو تأهله بنتيجة 5-2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

ويختتم الدور ربع النهائي الخميس بلقاء برشلونة حاملة اللقب مع ضيفه ريال سوسييداد (1-صفر ذهابا لبرشلونة).