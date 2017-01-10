سلفاكير: اتفاق السلام في جنوب السودان لم ينهار

أكد رئيس جنوب السودان سلفاكير، أنه يعتبر مصر بلده الثاني، قائلا: “نأتي إلى مصر كمواطنين لا ضيوف”.

وقال سلفاكير في كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه بالرئيس عبدالفتاح السيسي، بقصر الاتحادية الثلاثاء إن هناك من يعمل على إعاقة عملية السلام في جنوب السودان، لافتا إلى أن اتفاق السلام لم ينهار كما يروج البعض وأنه يعمل لتنفيذ الاتفاق بالكامل.

ولفت إلى أن أغلب قادة جنوب السودان تلقوا تعليمهم في مصر، مشيرًا إلى وجود أكثر من6 آلاف طالب سوداني يتلقون تعليمهم حاليا في القاهرة.

ووجه سلفاكير الشكر للرئيس السيسي لدعوته له لزيارة مصر، بالإضافة إلى دعمه الدائم للسلام في جنوب السودان ولموقفها بمجلس الأمن، موضحًا أنهما تبادلا وجهات النظر حول العديد من القضايا بالوطن العربي.