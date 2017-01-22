سمكة قرش تفترس غواصا قبالة أستراليا

افترست سمكة قرش غواصا في مضيق توريس الذي يقع بين أستراليا وغينيا الجديدة، ونقل عبر قارب لمدة أربع ساعات إلى جزيرة قبالة السواحل الأسترالية لتلقي العلاج.

قال المتحدث باسم ولاية كوينزلاند، مايك أوغستا، إن الرجل البالغ من العمر 55 عاما في حالة طبية مستقرة مع جروح في ذراعه الأيسر.

ونقلت أسوشيتد برس عن أوغستا قوله إنه من المرجح أن ينقل الرجل بمروحية من جزيرة موراي إلى “جزيرة الخميس” شمال ولاية كوينزلاند، وبعد ذلك سينقل إلى مستشفى رئيسي.

وحال الطقس السيء دون تنفيذ محاولات مبكرة لنقله إلى المركز الطبي الأكبر في جزيرة الخميس، بحسب أوغستا.