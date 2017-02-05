سمير نصري يضرب آمال إشبيلية في لقب الليغا

تلقت آمال إشبيلية في التتويج بلقب دوري الدرجة الأولى الأسباني لكرة القدم لأول مرة منذ عام 1946 ضربة قوية بتعادله سلبيا على ملعبه مع فياريال بعدما أهدر لاعبه سمير نصري ركلة جزاء في الشوط الثاني.

وتصدى سيرجيو أسينخو حارس فياريال لركلة نصري في الدقيقة 49 بعد عرقلة ماريو جاسبار لفيتولو لاعب إشبيلية داخل منطقة الجزاء.

وألغى الحكم فيما بعد هدفا لإشبيلية سجله وسام بن يدر بداعي التسلل.

وتألق أسينخو حارس فياريال خلال المباراة، وأنقذ مرماه من ثلاث فرص خطيرة بخلاف ركلة الجزاء التي سددها نصري.

وتصدى حارس فياريال لضربة رأس من فيسنتي إيبورا من مدى قريب قبل النهاية.

وظل إشبيلية في المركز الثالث برصيد 43 نقطة، متأخرا بفارق نقطتين خلف برشلونة التي فاز 3-0 على أتليتيك بيلباو وثلاث نقاط عن ريال مدريد المتصدر الذي يملك مباراتين مؤجلتين بعد تأجيل مباراته أمام سيلتا فيغو التي كانت مقررة الأحد.