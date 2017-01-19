سوريا: 114 قتيلاً منذ بدء الهدنة الروسية التركية
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الخراب يعم حلب
الخراب يعم حلب
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سوريا: 114 قتيلاً منذ بدء الهدنة الروسية التركية

19 يناير, 2017
وائل فتحى
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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بمقتل 114 شخصاً بينهم 30 طفلاً و16 مواطنة بعد 20 يومياً من سريان وقف إطلاق النار في سورية بحسب الاتفاق الروسي التركي.

وقال المرصد في بيان اليوم الخميس، إن القتلى سقطوا نتيجة استمرار الخروقات في عدد من المناطق السورية.

ولفت إلى مقتل 40 سورياً بينهم 10 أطفال وأربع مواطنات في ضربات جوية على أرياف إدلب ودمشق وحلب الغربي والجنوبي وحمص الشمالي ودرعا.

وأشار إلى مقتل 55 بينهم 17 طفلاً و10 في قصف لقوات النظام على غوطة دمشق الشرقية، ومدينة درعا وريفها، وطيبة الإمام وريفي حماة الشمالي والغربي، وبنان الحص بريف حلب الجنوبي، وريف حمص الشمالي.

وحسب المرصد، فإن 14 بينهم ثلاثة أطفال ومواطنة قتلوا جراء إصابتهم برصاص قناصة قوات النظام بريف دمشق والقابون بدمشق، وخمسة بينهم مواطنة قتلوا جراء سقوط قذائف أطلقتها الفصائل على مناطق في بلدة الفوعة.

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وائل فتحى

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