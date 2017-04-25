سيطرة "داعش" على غرب الموصل تتقلص إلى 20 %
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معارك متواصلة فى الموصل
معارك متواصلة فى الموصل
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سيطرة داعش على غرب الموصل تتقلص إلى 20 %

25 أبريل, 2017
وائل فتحى

أعلنت قـيادة العمليات المــشتركة أمس سيطرتها على 80 في المئة من الساحل الأيمن لمدينة الموصل. فيما تم تحرير أطفال احتجزهم تنظيم داعش في الموصل.

وقال الناطق باسم القيادة العميد يحيى رسول قوله

أن “القوات المشتركة تسيطر على 80 في المئة من مساحة الساحل الأيمن للموصل ولكن عسكرياً نستطيع أن نقول إن كل الساحل الأيمن أصبح تحت سيطرة قواتنا كون الساحل مطوقاً من جميع الجهات”.

في الأثناء، حررت القوات العراقية، مجموعة من الأطفال احتجزهم تنظيم داعش الإرهابي، في الجانب الأيمن من مدينة الموصل. وقال مصدر أمنى في محافظة نينوى، إن قوة أمنية حررت مجموعة من الأطفال كانوا محتجزين لدى تنظيم داعش، مشيراً إلى وفاة طفل بسبب عمليات التعذيب التي مارسها التنظيم الإرهابي ضدهم.

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وائل فتحى

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