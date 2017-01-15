شايع شراحيلي ينهي مسلسل التمرد مع العالمي
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لاعب وسط النصر شايع شراحيلي
لاعب وسط النصر شايع شراحيلي
السعودية رياضة

شايع شراحيلي ينهي مسلسل التمرد مع العالمي

15 يناير, 2017
أحمد علي
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وضع لاعب وسط النصر شايع شراحيلي حد لمسلسل الانقطاع عن تدريبات العالمي لثلاث أيام على التوالي من خلال المشاركة في تدريبات الفريق.

وقرر شراحيلي التواجد في التدريبات حيث تسلم مساءلة من إدارة الكرة عن مبررات الغياب.

وتشير التقارير ان شراحيلي ربط مشاركته في التدريبات بحصوله على مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادي.

وطلب شايع بالحصول على مقدم عقده الذي وقعه في شهر رمضان الماضي والبالغ مليون ونصف المليون ريال.

ونال تصرف لاعب النصر غضب كبير من جماهير النادي والتي طالبت اللاعب بالإنتظام في التدريبات وترك مسألة حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة لوكيله.

من جانبها تدرس إدارة النصر توقيع عقوبة مالية تصل إلى خصم 45 % من مرتب شراحيلي الشهري بسبب غيابه عن التدريبات.

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أحمد علي

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