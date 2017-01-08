شركة إيطالية تعيد ترميم إستاد الملك فهد الدولي

أبرمت الهيئة العامة للرياضة السعودية عقدا مع شركة إيطالية مختصة في الشؤون الهندسية وذلك من أجل ترميم وتطوير ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.

وبحسب موقع “Schiattarella”، فإن الشركة الإيطالية قدمت مقترحاً لإعادة تأهيل المنطقة المحيطة بالاستاد مع شكل جمالي يتناسب مع البيئة القائمة وتعزيز قيمة الاستاد نفسه بالاضافة إلى توفير العديد من الخدمات، وزيادة عدد دورات المياه ودمج المنطة الارضية المحيطة بالطابق السفلي للمدرجات.

كما ذكرت الصحيفة أنه سيكون هناك عمل على تطوير منطقة مواقف كبار الشخصيات وتوفير قرابة الالف موقف إضافي مغطى مما يتناسب مع متطلبات الاتحاد الدولي “فيفا”.

يذكر أن ستاد الملك فهد والملقب بـ”الدرة”، موجود في الجزء الشرقي من العاصمة السعودية الرياض، وأنشئ الموقع على مساحة إجمالية مقاسها 500 ألف متر مربع، والمنشأة تمتلكها الحكومة فيما كانت انطلاقة المشروع يوم 7 ديسمبر 1982، بينما تستوعب مدرجات الاستاد أكتر من 65 ألف متفرج.