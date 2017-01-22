شقيق بان كي مون متهم بالفساد
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شقيق بان كي مون متهم بالفساد

22 يناير, 2017
وائل فتحى
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طلب القضاء الأميركي من كوريا الجنوبية القبض على شقيق بان كي مون الذي وجهت إليه محكمة في نيويورك تهمة تتعلق بالفساد في أوائل يناير، وفق ما أعلن المتحدث باسم مدعي عام نيويورك.

وقال مكتب المدعي العام، خلال جلسة استماع في محكمة اتحادية بمانهاتن، إنه طلب من سيول توقيف بان كي سانغ، شقيق الأمين العام السابق للأمم المتحدة، الذي غادر منصبه في 31 ديسمبر.

ووجهت محكمة في نيويورك، في يناير، الاتهام إلى بان كي سانغ ونجله جو هيون بان اللذين تشتبه في أنهما دفعا في عام 2014 رشاوى إلى وسيط، كي يقنع سلطات أحد بلدان الشرق الأوسط بشراء مجمع مبان في فيتنام عبر صندوق ثروة سيادي.

وتعود ملكية المجمع التجاري إلى مجموعة كيانغنام التي يعتبر بان كي سانغ أحد مديريها، وقد وجدت المجموعة نفسها مضطرة للبيع من أجل الخروج من الصعوبات المالية، على أمل أن تحصل من خلال ذلك على مبلغ 800 مليون دولار.

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وائل فتحى

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