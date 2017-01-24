صباح الحمد يزور طهران لبحث العلاقات بين الخليج وإيران

قال وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح انه سيزور ايران ليسلم الرئيس الايراني حسن روحاني رسالة من امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح تتعلق بالعلاقات بين الجمهورية الاسلامية ودول الخليج.

وقال ان الرسالة التي سيسلمها الاربعاء تتعلق ب”اسس الحوار بين دول مجلس التعاون الخليجي وايران التي يجب ان تكون مبنية على ميثاق الامم المتحدة ومبادئ القانون الدولي الخاص في العلاقة بين الدول”.

واضاف في تصريح للصحافيين بعد حضوره مراسم افتتاح مركز لحلف شمال الاطلسي في الكويت “اننا شركاء في المنطقة ولدينا مصالح مشتركة وامكانيات كثيرة” معتبرا ان “فتح هذا الحوار سوف يعود بالمنفعة على الجانبين”.

وتعتبر ايران الشيعية الخصم الرئيسي لدول الخليج السنية وعلى راسها السعودية، حيث يختلف الطرفان حول عدة قضايا من بينها الحرب في سوريا واليمن.

ويضم مجلس التعاون الخليجي البحرين وعمان وقطر والسعودية والامارات العربية المتحدة والكويت، ويشكل الشيعة نحو 30% من سكان هذه الدول.