صورة "جريئة" لابنة الرئيس تفجر انتقادات في قرغيزستان
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عليا أنجبت مولودها الأول قبل 6 أشهر
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صورة “جريئة” لابنة الرئيس تفجر انتقادات في قرغيزستان

18 أبريل, 2017
أحمد سالم

تعرضت ابنة رئيس قرغيزستان لوابل من الانتقادات، مؤخرا، بعدما ظهرت في صورة “جريئة” وهي تقوم بإرضاع ابنها الصغير.

ونشرت عليا شاغييفا، البالغة من العمر 20 عاما، صورتها على أنستغرام، بملابس داخلية أثناء إرضاع ابنها .

وكانت شاغييفا، قد نشرت صورة بملابس خفيفة، في وقت سابق أثناء الحمل، كما أثارت فضولا حول علاقاتها، إذ أنجبت ابنها البكر بعد 6 أشهر فقط من الزواج، أي أنها حبلت وهي ما تزال عازبة.

وتقول الابنة الصغرى للرئيس إنها تسعى إلى إزالة الحرج الاجتماعي  عن المرأة، منتقدة النظر إلى مسألة إظهار الإرضاع بمثابة مسألة جنسية.

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أحمد سالم

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