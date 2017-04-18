صورة “جريئة” لابنة الرئيس تفجر انتقادات في قرغيزستان

تعرضت ابنة رئيس قرغيزستان لوابل من الانتقادات، مؤخرا، بعدما ظهرت في صورة “جريئة” وهي تقوم بإرضاع ابنها الصغير.

ونشرت عليا شاغييفا، البالغة من العمر 20 عاما، صورتها على أنستغرام، بملابس داخلية أثناء إرضاع ابنها .

وكانت شاغييفا، قد نشرت صورة بملابس خفيفة، في وقت سابق أثناء الحمل، كما أثارت فضولا حول علاقاتها، إذ أنجبت ابنها البكر بعد 6 أشهر فقط من الزواج، أي أنها حبلت وهي ما تزال عازبة.

وتقول الابنة الصغرى للرئيس إنها تسعى إلى إزالة الحرج الاجتماعي عن المرأة، منتقدة النظر إلى مسألة إظهار الإرضاع بمثابة مسألة جنسية.