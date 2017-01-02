صور منفذ هجوم إسطنبول “مزيفة”.. وتركيا مازالت تبحث عن الجاني

قال المتحدث باسم الحكومة التركية إن السلطات تقترب من التعرف بشكل كامل، على المسلح المسؤول عن هجوم على ملهى ليلي في اسطنبول، قتل خلاله 39 شخصا في يوم رأس السنة وإنها اعتقلت ثمانية أشخاص آخرين.

وقال نائب رئيس الوزراء نعمان قورتولموش خلال مؤتمر صحفي “تم اكتشاف معلومات بشأن البصمات والمظهر الأساسي للإرهابي. في العملية التي تعقب ذلك سيجري العمل على التعرف عليه بشكل سريع”.

وأضاف أن من الواضح أن التوغل العسكري التركي في سوريا في أغسطس، أزعج جماعات إرهابية ومن يقفون وراءها لكنه قال إن الهجوم سيستمر حتى يتم القضاء على كل المخاطر التي تهدد تركيا.

صور مزيفة

وظهر الشاب الذي انتشرت صوره في مواقع التواصل الاجتماعي، واتُّهم بأنه منفذ الهجوم على الملهى الليلي في إسطنبول ليلة رأس السنة مساء أمس في أحد مراكز الشرطة التركية خلال تقديمه شكوى ضد وسائل الإعلام التي قامت بنشر صوره من دون التأكد من حقيقتها.

وقال الشاب، ويدعى ماستو رمضان إيشان: إنه تاجر من كازاخستان ويقيم في منطقة “زيتون بورنو” في إسطنبول، والصور التي انتشرت على مواقع التواصل التقطت له خلال زياراته تركيا لدى قيامه بختم جواز سفره في مطار أتاتورك الدولي.

وقال الشاب لصحيفة يني شفق التركية إنه توجّه إلى مركز الشرطة بعد مشاهدته الصور، خوفا على حياته، وقدَّم شكوى رسمية ضد كل المواقع التي تقوم بنشر صورته على أنه منفّذ هجوم رأس السنة في الملهى الليلي.

وكانت صحف ومواقع إخبارية وصفت الشاب بأنه أحد عناصر تنظيم داعش، وهارب من الشرطة التركية بعد تنفيذه الهجوم ليلة رأس السنة.

والتقط الشاب مع أصدقائه صورة سيلفي داخل مديرية أمن منطقة “زيتون بورنو” في إسطنبول عقب تقديمه الشكوى لإزالة صوره كما أجرى مؤتمرا صحافيا للحديث عما جرى له، ومطالبته بالتوقف عن تداول صوره، على اعتبار أنه المنفِّذ.