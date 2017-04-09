ضابط مصري.. ضحى بحياته محتضنا انتحاري الإسكندرية

نشرت وسائل الإعلام المصرية، الأحد، صورة الضابط المصري الذي احتضن الإرهابي قبيل تفجير نفسه في الكنيسة المرقسية بالإسكندرية.

عماد الركايبي، هو معين خدمة أمام كنيسة مارمرقس بالعطارين في الإسكندرية، توفي إثر تصديه وطاقم الحراسة لانتحاري حاول تفجير نفسه بالكنيسة، لمنع كارثة أكبر من الحدوث.

وقتل 11 شخصا فيما أصيب 35 آخرون بتفجير انتحاري في محيط كنيسة مارمرقس بالإسكندرية، كما قتل 25 شخصا وأصيب 71 آخرون بانفجار عبوة ناسفة داخل كنيسة مارجرجس بشارع النحاس في طنطا بمحافظة الغربية بدلتا النيل، على بعد 120 كيلومترا شمال القاهرة.

ووقع الانفجاران أثناء استعداد المسيحيين لإحياء أحد الشعانين الذي يبدأ معه الأسبوع الأخير الذي يسبق عيد الفصح.