ضربة قوية للفراعنة قبل لقاء بوركينا فاسو “الهام”

تعرض منتخب مصر لضربة قوية قبل اللقاء المرتقب مع بوركينا فاسو في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا، وذلك عقب إعلان الاتحاد المصري، الثلاثاء، غياب المهاجم مروان محسن عن الملاعب أشهر عدة بعد تأكيد تعرضه لإصابة خطيرة في الركبة.

ونقلت صفحة الاتحاد المصري على فيسبوك عن الطبيب محمد أبو العلا قوله إن الفحوص أثبتت إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي. وستتراوح فترة الغياب بين أربعة وستة أشهر.

وكان مروان أصيب في الشوط الأول من مباراة مصر أمام المغرب يوم الأربعاء الماضي في دور الثمانية لكأس الأمم الافريقية بالغابون وحاول استكمال اللقاء لكنه سقط وتم استبداله بأحمد حسن (كوكا) قبل أن يسجل البديل محمود عبد المنعم “كهربا” هدف الفوز 1-صفر.

وتأتي الإصابة في توقيت سيء لمروان، إذ غاب عن بداية الموسم الجاري بسبب الإصابة أيضا قبل أن يبدأ مؤخرا في حجز مكانه فيالتشكيلة الأساسية لناديه الجديد الأهلي ومنتخب مصر.

وسيغيب مروان بكل تأكيد عن لقاء بوركينا فاسو في الدور قبل النهائي من كأس الأمم الإفريقية الأربعاء، وحكما عن المباراة النهائية في حال تأهل الفراعنة.