طائرات التحالف تقتل قائد داعش في حوض اليرموك

قُتل القائد العام لجيش خالد بن الوليد المبايع لتنظيم داعش “أبو هاشم” في غارة للتحالف الدولي على مقراتهم الرئيسية غربي درعا.

في حين قتل عدة قادة من الصف الأول في الجيش بذات الغارة التي قصفت بلدة “جلين” بريف درعا الغربي دون صدور أي تعليق من جيش خالد.

وكانت الطائرات الحربية التابعة للتحالف الدولي قد قصفت أمس الأربعاء مناطق عدة غرب درعا وعلى المواقع الخاصة بجيش خالد تحديداً والتي أسفرت عن مقتل كبار القياديين فيه.

يذكر أن هجمات “جيش خالد” متكررة ضد فصائل المعارضة وبالتزامن مع عمليات لفصائل المعارضة ضد قوات النظام والميليشيات المساندة لها في القنيطرة وأحياء درعا البلد، وهو الأسلوب العسكري المستخدم من جيش خالد لمباغتة المعارضة ومحاولته إحراز أي تقدم.