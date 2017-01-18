طفل كندي أنقذ شقيقته من الموت بطريقة بطولية!

باحترافية كبيرة وبطريقة مدهشة.. تمكن طفل كندي من مدينة فانكوفر يدعى “برادي ماكمولين..” البالغ من العمر “9 سنوات” من إنقاذ شقيقته لايني البالغة من العمر “7 سنوات” من الموت في طرفة عين حينما سقطت فجأة شجرة بلوط على المنزل .

في التفاصيل، انقسمت شجرة البلوط الكبيرة الى قسمين بسبب تراكم الثلوج على أغصانها، وهو الأمر الذي لم تتحمله صلابة الشجرة، فأدى الى انهيارها تدريجيا، وبالتالي سقوطها على منزل عائلة “ماكمولين..” في الوقت الذي كان فيه الطفلان “برادي..” و”لايني..” يلازمان المنزل لأن مدرستهما أقفلت أبوابها بسبب سوء حالة الطقس في كندا واجتياح الثلوج المدينة.

يذكر أن الطفلين سمعا صوت ارتجاج قوي لم يعرفا مصدره أول الأمر، فقد كان يشبه الهزة الأرضية، حينما كانا يلعبان في غرفة الجلوس، ثم بدأ سقف المنزل بالإنهيار رويدا رويدا، حينها مسك برادي بأخته ودفعها إلى باب المنزل حيث كان والديهما.

وقال “توم ماكمولين..” والد الطفلين في مقابلة له أنه فخور جدا بشجاعة “برادي..” وبأنه رغم صغر سنه تمكن من انقاذ حياة شقيقته، التي كانت ستفقد حياتها بسب سقوط قطعة كبيرة من الشجرة في المكان التي كانت تجلس فيه قبل دقائق من الحادثة.