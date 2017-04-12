طهران تستبق الانتخابات الرئاسية بحملة تكميم أفواه على تلغرام

أعلن مصدر قضائي ايراني الاربعاء اتهام مشرفين على عدد من شبكات التواصل على الانترنت أوقفوا في الاسابيع الأخيرة، بنشر معلومات تهدد “الامن القومي” وكتابات “فاحشة”.

وافادت وسائل الاعلام الايرانية عن توقيف حوالى 12 صحافيا ومشرفا على وسائل للتواصل الاجتماعي، خصوصا تطبيق تلغرام للرسائل، في اذار/مارس وأبرزهم الصحافيان إحسان مازندراني ومراد ثقفي.

وصرح المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي ان “النائب العام امر بتوقيف هؤلاء الافراد عملا بالقانون، وعدد منهم في السجن”، على ما نقلت وكالة أنباء الطلبة الايرانيين “إسنا”.

والاثنين انتقد الرئيس الايراني حسن روحاني هذه التوقيفات وقال “اوقف شبان عشية عطلة رأس السنة” الفارسية، مضيفا في مؤتمر صحافي “بحسب وزارة الاستخبارات لم يرتكبوا اي جريمة”.

ودان عدد من النواب الاصلاحيين هذه التوقيفات التي تمت قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية المقررة في 19 ايار/مايو.

واصبح تطبيق تلغرام الذي يعد أكثر من 20 مليون مستخدم في ايران الفضاء الرئيسي للنقاشات الثقافية والسياسية في بلد يحجب موقعي فيسبوك وتويتر.

وتسعى السلطات الى ضبط هذه الخدمة بفرض تسجيل الحسابات التي تشمل اكثر من 5000 مشترك لدى السلطات.

واعلن مسؤول في هيئة تابعة لمكتب المدعي العام لضبط الجرائم على شبكات التواصل نشر قواعد جديدة لهذا القطاع مع اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي متوعدا برد القضاء على “اي شتيمة او تشهير” على تلغرام.

وتتفاوض طهران مع مالكي تطبيق تلغرام لنقل خوادم التطبيق إلى داخل البلاد ضاربة عرض الحائط بمخاوف جديدة من تشديدها الرقابة على المواطنين وإمكانية التجسس على الناشطين عبر التطبيق الذي يحظى بشعبية واسعة داخل البلاد.