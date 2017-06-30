طهران تنضم لموسكو في تأكيد مقتل البغدادي

نقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية عن مسؤول مقرب من الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي قوله أمس الخميس إنه من المؤكد أن زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبوبكر البغدادي لقي حتفه.

وقال علي شيرازي مندوب خامنئي في فيلق القدس للوكالة دون الخوض في التفاصيل “الإرهابي البغدادي حتما مات”.

وتأتي التأكيدات الإيرانية عقب اعلان الخارجية الروسية أمس الخميس الماضي أنها على درجة عالية من الثقة في مقتل زعيم تنظيم الدولة الاسلامية أبوبكر البغدادي في قصف للطيران الروسي على مركز للمسلحين في الضواحي الجنوبية لمدينة الرقة السورية.

وقبل نحو اسبوعين، قالت موسكو إن قواتها ربما قتلت زعيم التنظيم المتشدد، لكن واشنطن قالت إنه ليس لديها ما يثبت صحة مقتل البغدادي بينما عبر مسؤولون غربيون وعراقيون عن تشكيكهم في صحة الرواية الروسية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت بدورها في وقت سابق أن لديها معلومات تشير بالفعل إلى مقتل البغدادي في احدى غارات الجيش الروسي على محيط الرقة السورية.

وفي حال ثبتت صحة الرواية الروسية، فإن موسكو تكون قد وجهت ضربة قاصمة للتنظيم المتطرف الذي يواجه ضغوطا عسكرية شديدة في سوريا والعراق.

ويقترب التنظيم من الانهيار في الموصل في مواجهة أكبر عملية عسكرية تشارك فيها قوات قوامها نحو 100 ألف جندي تحت دعم جوي وبري من قوات التحالف الدولي.

وأبوبكر البغدادي الذي أعلن قبل 3 سنوات الخلافة المزعومة على أجزاء من سوريا والعراق يدعى إبراهيم عواد إبراهيم علي البدري السامرائي وكان قائدا في تنظيم القاعدة في العراق.

وقد قام بإعلان الوحدة بين دولة العراق الإسلامية وجبهة نصرة أهل الشام في سوريا تحت مُسمى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وبعد ذلك صدر التسجيل للرد على هذا الإعلان من خلال أمير جبهة النصرة أبومحمد الجولاني يعلن فيه عدم تأييد هذا الإعلان.

وبعد سلسلة من العمليات أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2011 أن البغدادي يعتبر إرهابيا عالميا. وأعلنت عن مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يُدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه أو قتله.