طوربيد نووي روسي يمكنه مسح أميركا من وجه الأرض

قالت صحيفة “روسيسكايا غازيتا” الروسية نقلا عن موقع “رامبلر” الإلكتروني الروسي إن روسيا اختبرت سلاحا واعدا جديدا.

وهو طوربيد “ستاتوس — 6″ العملاق المزود برأس قتالي نووي حراري هائل القوة.

وينقل الموقع عن صحيفة ” Popular Mechanics ” الأمريكية قولها إن الاختبار جرى في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وذلك بعد أن انطلق الطوربيد من غواصة “ساروف بي 90″. ولم يورد الموقع أية تفاصيل أخرى في هذا الموضوع.

يما وصفت صحيفة ” The Washington Free Beacon الطوربيد بأنه جهاز بحري ثوري، علما أنه قادر على السير بسرعة 90 عقدة بحرية على عمق حتى كيلومتر واحد. ويبلغ مدى إبحار الطوربيد 10 آلاف كيلومتر. ويعادل طول رأسه القتالي 6.5 متر.

ويمكن أن يحمل طوربيد “ستاتوس — 6” حشوة نووية حرارية بقوة 100 ميغا طن.

وفي حال تفجيرها بالقرب من الساحل الأميركي، ستنشأ موجة تسونامي بوسعها مسح كل الولايات الساحلية من وجه الأرض بقواعدها البحرية والمطارات والمصانع العسكرية.

ويرى الخبراء أن طوربيد “ستاتوس — 6” يعد ردا روسيا غير متناظر على نشر أميركا لمنظومة الدرع الصاروخية.