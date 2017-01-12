عادل عزت يكلف الصنيع بحل قضايا الأخضر الشاب

كلف عادل عزت رئيس اتحاد القدم السعودي حمد الصنيع المشرف العام على المنتخبات، بمتابعة قضية تأخر صرف مستحقات لاعبي الأخضر الشاب عقب تأهلهم إلى المونديال.

فيما ينتظر أن يكشف اتحاد عزت، خلال الأيام المقبلة، عن هوية الاتحاد وشعاره الجديد.

وبحسب مصادر خاصة فإن عادل عزت، الذي تولى مؤخرا منصب الكرسي الرئاسي خلفا للرئيس أحمد عيد، قد أبلغ أعضاء مجلس إدارته بعقد اجتماع شهري لدراسة كافة الملفات، وآخر المستجدات وقضايا الكرة السعودية، بعدما كان الاتحاد السابق يعقد اجتماعا دوريا كل شهرين، فيما ينتظر أن يكشف الاتحاد عن هويته الجديدة وشعاره الجديد.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن قضية تأخر مكافآت لاعبي الأخضر الشاب عقب تأهلهم إلى المونديال، قد حظيت باهتمام بالغ وكبير من قبل الرئيس عادل عزت الذي يتواجد حاليا في العاصمة الإماراتية أبوظبي رفقة المنتخب الأول.

حيث كلف حمد الصنيع، المشرف العام على المنتخبات، بمتابعة القضية عاجلا، وإبلاغه بكافة حيثياتها ومستجداتها، رغم قناعته وأعضاء مجلس إدارته، بأن الدافع الوطني أكبر لدى اللاعبين الشبان.