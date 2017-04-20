عارضة أزياء برازيلية تفسد مباراة كرة قدم في الدوري

شغلت عارضة الأزياء البرازيلية دنيس بوينو عدد كبير من لاعبي كرة القدم، وذلك عندما قامت الحسناء بتمثيل دور حامل الراية في إحدى مباريات دوري الهواة في البرازيل بين فريقي ديزاير وسبورتينغ.

وبحسب صحيفة “101greatgoals”الفاتنة دنيس بوينو قميص أبيض مبللاً أظهر مفاتنها أثناء قيادتها للمباراة مما تسبب في حالة من عدم التركيز لدى اللاعبين الذين انبهروا بجمالها حيث تفرغوا للنظر إليها دون الاهتمام بالكرة.

وانهالت التعليقات الساخرة على تلك التقارير بعد أن ظهرت حاملة الراية وهي تلتقط صور مع اللاعبين الذي لم يدركوا أنهم في جلسة تصوير وتفرغوا للنظر إلى جسدها المثير .