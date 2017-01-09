عاصفة قطبية قادمة ستغطي بريطانيا بالثلوج
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تساقطات ثلجية في بريطانيا
تساقطات ثلجية في بريطانيا
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عاصفة قطبية قادمة ستغطي بريطانيا بالثلوج

9 يناير, 2017
أحمد سالم
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نبه مكتب الأرصاد الجوية البريطاني، إلى أن عاصفة ثلجية من القطب الشمالي ستهب على البلاد، خلال الأيام المقبلة، متوقعا أن تهبط درجة الحرارة المئوية إلى ما دون الصفر.

ويرتقب أن تغطي الثلوج أجزاءَ من بريطانيا، بعد هبوب رياح شمالية على عدد من مناطق البلاد، مساء الأربعاء المقبل.

وستشمل العاصفة الباردة، شمال اسكتلندا وساحل بحر الشمال وشمال إيرلندا ومناطق من ويلز ومنطقتي ديفون وكورنوال.

وأوضح مكتب الأرصاد الجوية، أن كافة مناطق البلاد، مرشحة لتجتاز عاصفة بالغة البرودة، على أن يتراوح علو الثلج بين 5 و10 سنتمترات.

في غضون ذلك، يتوقع أن تنخفض درجة الحرارة المئوية إلى ما دون 12 تحت الصفر، في عدد من مناطق اسكتلندا .

وتنذر رداءة أحوال الطقس في بريطانيا، بإرباك حركة المرور على الطرقات، كما يتوقع أن تؤدي لتعطيل عدد من الخدمات.

ويؤكد خبير توقعات الطقس، ماركو بيتاغنا، أن بريطانيا، ستعيش أبرد يوم من شتاء هذا العام، يوم الجمعة المقبل.

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أحمد سالم

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