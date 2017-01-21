عباس يتطلع للعمل مع ترامب من أجل “الأمن والسلام”

عبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن تطلعه للعمل مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أجل السلام والأمن، وذلك عقب تنصيب الأخير رسمياً رئيساً للولايات المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن الرئيس الفلسطيني قوله بعد مراسم تنصيب ترامب بواشنطن أمس الجمعة: “أهنئ الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأتطلع للعمل معه من أجل السلام والأمن والاستقرار في عالم مضطرب ومنطقة تعيش مرحلة مأساوية، ونساهم في خلق مستقبل آمن للجميع”.

ولطالما أعرب عباس خلال الأيام التي سبقت تنصيب ترامب، عن مخاوفه من نقل السفارة الأميركية من تل أبيب لمدينة القدس، الأمر الذي وصفه بالخطير، وسيدمر عملية السلام.

وفي نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، وعد ترامب خلال حملته الانتخابية، بنقل سفارة بلاده من مدينة تل أبيب إلى القدس.

وتعد القدس في صلب النزاع بين فلسطين وإسرائيل حيث يطالب الفلسطينيون بالقدس الشرقية المحتلة عاصمة لدولتهم المنشودة.