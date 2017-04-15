عسيري: التحالف لاينوي حاليا مهاجمة الحديدة

صرح المتحدث باسم قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، اللواء أحمد العسيري من باريس بأنه لا نية لدى التحالف العربي في الوقت الراهن لمهاجمة ميناء الحديدة اليمني.

وقال عسيري على هامش مؤتمر عقد في باريس حول اليمن: “الحديدة ليست هدفا لنا اليوم… لا بد أن يعود الميناء يوما ما إلى سيطرة الحكومة اليمنية”.

وأضاف عسيري: “المتمردون المدعومون من إيران يرسلون الأسلحة عبر الحديدة رغم الحصار الجزئي المفروض عليها”… “المساعدات الإنسانية التي تصل إلى هذا الميناء لا تصل إلى السكان بل تباع في السوق السوداء”… “نطالب بنشر مراقبين دوليين على الأرض لكي يتسنى لمرسلي المساعدات الإنسانية التأكد من أنها تصل إلى المدنيين في المناطق الخاضعة للمتمردين”.

يشار إلى أن الأمم المتحدة كانت رفضت في مارس الماضي طلبا تقدم به التحالف العربي لإيفاد مراقبين دوليين إلى الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وتمارس قوات التحالف العربي عمليات تفتيش السفن المتوجهة إلى ميناء الحديدة في إطار الحصار الجزئي الذي تفرضه على الميناء، ما أدى الى تباطؤ وتيرة وصول المساعدات الغذائية وفقا لمجموعة الأزمات الدولية، التي تشير نقلا عن الأمم المتحدة إلى أن 90% من الواردات الخاصة بشمال اليمن الخاضع لسيطرة الحوثيين تمر عبر الحديدة.