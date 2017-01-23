عشرات الوفيات والإصابات بالحمى الصفراء والبرازيل تحقق

أكدت السلطات البرازيلية إصابة 47 شخصا، ووفاة 25 آخرين بالحمى الصفراء.

وقالت وزارة الصحة أيضا إنها تحقق في أكثر من 160 حالة أخرى يشتبه في إصابتها بالمرض الذي ينقله البعوض.

يتركز المرض في ولاية ميناس جيرايس، التي أعلن حاكمها حالة الطوارئ هذا الشهر بعد تقرير أولي بوقوع ثماني وفيات.

وقالت الحكومة إنها أرسلت مليوني جرعة لقاح إضافية إلى ميناس جيرايس. وأعلنت أنه سيتم إرسال مئات الآلاف من الجرعات إلى هناك وإلى ولاية اسبيريتو سانتو القريبة هذا الأسبوع.

وقد سجلت البرازيل سبع حالات إصابة فقط بالحمى الصفراء العام الماضي.

وقالت مراكز السيطرة والوقاية على الأمراض الأمريكية إن هذا المرض من أعراضه الحمى والقشعريرة والصداع الشديد والألم والغثيان والتقيؤ.