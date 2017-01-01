عطل فني يجبر طائرة إيرانية على العودة

اضطرت طائرة ركاب إيرانية، أمس السبت، للعودة إلى مطار مهراباد في طهران بعد إصابة أحد محركيها بعطل.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن مدير العلاقات العامة في شركة تابان للطيران قوله إن طائرتها وهي من طراز (ماكدونيل دوغلاس إم.دي-80) عادت “بسبب عطل فني”.

وتعرضت شركات الطيران الإيرانية لكثير من الحوادث. ويقول ساسة إن السبب في وقوعها يعود للعقوبات الدولية التي منعت شركات الطيران من تحديث أساطيلها المتقادمة.

ووقعت إيران عقودا مع إيرباص الأوروبية وبوينغ الأميركية في ديسمبر لشراء نحو 180 طائرة في أكبر صفقاتها التجارية مع الغرب منذ عام 1979.

ومن المقرر أن تسلم أول طائرة إلى إيران خلال عام 2017.