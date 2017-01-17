عقار منشط يبشر بمساعدة المتعافين من الاكتئاب
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عدد من مصابي الاكتئاب يعانون مشكلات صحية بعد التعافي من المرض
عدد من مصابي الاكتئاب يعانون مشكلات صحية بعد التعافي من المرض
صحة منوعات

عقار منشط يبشر بمساعدة المتعافين من الاكتئاب

17 يناير, 2017
أحمد سالم
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كشفت دراسة طبية حديثة، أن الأشخاص الذين يتعافون من الاكتئاب قد يستفيدون من عقار “مودافينيل” المنشط، حتى يتفادوا آثار المرض على الذاكرة والتركيز والوظائف الإدراكية.

ويوصف عقار مودافينيل الشامل في العادة لاضطرابات مثل النوم القهري، لكن الباحثين في جامعة كمبردج البريطانية وجدوا لدى تجربتهم له، أنه حفز مظاهر تحسن مهمة في الذاكرة وأحدث معدلات أعلى في الاختبارات لدى مرضى في طور التعافي.

وقال مظفر كاسر من قسم الطب النفسي، في جامعة كمبردج، إن النتائج واعدة، منبها إلى تهميش تأثيرات الاكتئاب على أداء المخ في الحياة اليومية .

وأورد الباحث “علاج اضطراب الوظائف الإدراكية ضرورة لم تلب في علاج الاكتئاب..أطباء الأسرة أو الأطباء النفسيون عادة ما يستمعون لشكاوى من عدم التركيز أو مصاعب في الذاكرة من مرضى الاكتئاب.. وتوضح دراستنا أن مودافينيل قد يكون خيارا ملائما.”

وتعتبر منظمة الصحة العالمية، الاكتئاب أحد الأسباب الرئيسية في العالم التي تتسبب في العجز إذ يؤثر على 350  مليون شخص.

ويكابد كل المصابين بالاكتئاب تقريبا مشكلات في الانتباه والتركيز والذاكرة، وهي اضطرابات تستمر عادة حتى بعد بدئهم في التعافي من المرض.

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أحمد سالم

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