علوش: لا فشل ولا نجاح في أستانة وقضية الأكراد تعنينا‎

اعتبر محمد علوش، رئيس وفد المعارضة السورية إلى “مؤتمر أستانة” والقيادي في تنظيم “جيش الإسلام” أن محادثات المؤتمر لم تنجح لكنها في الوقت ذاتها لم تفشل.

ونوه، في تصريحات نقلتها صحيفة “الشرق الأوسط” اليوم الأحد، بأن المعارضة “قالت كلمتها عما تريده لسورية في المستقبل”.

وشدد على أن المعارضة لن تتنازل عن مطالبها مهما بلغ الأمر من تصعيد من الأطراف الأخرى.

وحول ما جرى تداوله بشأن محادثات ستحتضنها العاصمة الروسية موسكو، وتضم قوى المعارضة السورية، قال علوش إنه لم يتلق دعوة لزيارة موسكو من أجل حضور محادثات.

ووصف الحديث عن دستور جديد لسورية بـ”الكلام الفارغ”، وأنه جاء في غير وقته، ورأى في ذلك مسعى لجر المعارضة إلى منحى آخر، قبل تنفيذ إجراءات حسن النية.

وفي ما يتعلق بالأصوات التي ظهرت من قبل أطراف كردية تتهم المعارضة بتغييب دور الأكراد، قال علوش إن المعارضة مهتمة بالقضية الكردية وتتعامل معها قيادات كردية على رأسها إبراهيم برو, رئيس المجلس الوطني الكردي, ونائبه الدكتور عبد الحكيم بشار، اللذان كانا ضمن وفد المعارضة إلى أستانة.

واعتبر رئيس وفد المعارضة أن هذه قيادات ثورية وطنية غير انفصالية مهتمة بالقضية الكردية بخلاف طريقة حزب “الاتحاد الديمقراطي” الكردي، الذي “يمارس ­القتل والتهجير وفرض الرأي بالقوة ورهن القضية بأيدي الآخرين”، على حد قوله.