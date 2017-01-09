عملية إنزال في سوريا تسفر عن قتلى وأسرى “دواعش”

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين، إن 25 من عناصر داعش قتلوا وأسر آخرون في عملية إنزال جوي رجح أنها للتحالف الدولي بين محافظتي الرقة ودير الزور شرقي سوريا.

وأوضح المرصد أنه حصل على “معلومات من مصار موثوقة” أن عملية الإنزال التي نفذتها 4 مروحيات جرت بعد ظهر الأحد في منطقة الكبر الواقعة بالريف الغربي لدير الزور، والقريبة من منطقة معدان شرق الرقة.

وأشار إلى أن العناصر التي انزلت من الطائرات استهدفت سيارة لداعش وقتلت جميع من كانوا على متنها، كما نصبت حواجز على الطريق بين الكبر ومحطة المياه القريبة منها ومناطق مجاورة.

وأضاف أن هذه العناصر هاجمت أيضا محطة المياه، حيث جرى قتل وأسر عدد من مسلحي داعش، واصطحبت العناصر جثث “الدواعش” خلال مغادرتها المنطقة.

ونقل المرصد عن المصادر قولها إن من بين العناصر التي نفذت الإنزال من يتحدثون العربية، كما لم يتعرضوا للمدنيين الذين مروا في المنطقة ساعة تنفيذ الإنزال.

وأشار إلى أن الطائرات شوهدت قادمة من الشمال السوري أثناء تنفيذ العملية، التي لم تستغرق أكثر من ساعة وربع الساعة بين (14:45- 16:00) بالتوقيت المحلي.