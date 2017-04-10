عودة نصف النازحين للمناطق المحررة بالعراق

أعلنت الحكومة العراقية الاثنين إعادة 50 بالمئة من النازحين إلى مناطقهم في عموم البلاد.

وقال سعد الحديثي المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي إنه “سبق أن صدر الأمر الديواني القاضي بتشكيل خلية إدارة الأزمات المدنية عام 2015”.

ولفت إلى أن هذه الخلية “تتولى الإشراف على ملف إعادة النازحين وتنسيق الجهود الحكومية لتحقيق الاستقرار في المدن المحررة ومتابعة عمل الوزارات والحكومات المحلية والدعم الدولي المقدم للعراق في هذا المجال من قبل برنامج الأمم المتحدة في العراق”.

وأضاف أن “المناطق المحررة تشهد عمليات للجهد الهندسي من أجل رفع الأنقاض وإزالة المخلفات الحربية وإصلاح وصيانة الطرق والجسور”.

وأوضح الحديثي أنه “بعد ذلك تجري عمليات توفير الخدمات الأساسية كخدمات الماء والكهرباء، لتبدأ بعد ذلك إجراءات إعادة افتتاح الدوائر الرسمية والمباني الحكومية ومراكز الشرطة والدفاع المدني”.

وأشار إلى أنه “تم تأهيل وافتتاح العديد من مراكز الشرطة في المدن المحررة، حيث تكللت الجهود والإجراءات الحكومية بعودة حوالي مليوني نازح إلى مدنهم”.

وأكد أن “هذا العدد يشكل ما يقارب نصف أعداد النازحين وأن الحكومة تقدم مبلغ مليون و500 ألف دينار (يعادل 1200 دولار أميركي) لكل عائلة تعود لمنطقتها السكنية التي نزحت منها”.

ويشمل البرنامج الحكومي لإعادة الاستقرار للمدن المحررة 21 مدينة بحسب الحديثي.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة ذكرت أن عدد النازحين جراء أعمال العنف في العراق منذ مطلع العام 2014 تخطى عتبة 4 ملايين شخص، فيما أشارت إلى أن زيادة موجة النزوح سببها القتال الدائر بين القوات الأمنية العراقية وتنظيم الدولة الإسلامية.

وكان يسكن الموصل قبل الحملة نحو مليون ونصف مليون شخص ينقسمون بشكل شبه متساو بين الضفتين الشرقية والغربية لنهر دجلة الذي يجري في وسط المدينة.

واستعادت القوات العراقية الجانب الشرقي في يناير/كانون الثاني وشنت في فبراير/شباط مرحلة ثانية من حملتها العسكرية لاستعادة الجانب الغربي بدعم جوي وبري من تحالف تقوده الولايات المتحدة.

وتقاتل الآن لاستعادة الجزء الشمالي الغربي لكن عدد القتلى بين المدنيين زاد في المدينة القديمة المكتظة بالسكان حيث يتحصن المتشددون بين المدنيين.