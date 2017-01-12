عون: العلاقات مع الخليج عادت إلى طبيعتها

أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون الخميس، عن ارتياحه للمحادثات التي أجراها في السعودية وقطر، مشيراً الى أن نتائجها المباشرة وغير المباشرة سوف تظهر قريباً ، ووجه برقية شكر الى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وقال مصدر رسمي لبناني إن الرئيس عون عاد الى بيروت ظهر الخميس بعد الزيارتين الرسميتين الى السعودية وقطر ورافقه فيها وفد وزاري .

وأضاف المصدر أن الرئيس عون وجه من الطائرة، برقية الى أمير دولة قطر الشيخ تميم شكره فيها على الحفاوة التي لقيها والوفد المرافق خلال وجوده في الدوحة.

وقال عون ، في برقيته إن “المحادثات التي أجريناها معاً أكدت مرة جديدة عمق العلاقات التي تجمع بين بلدينا الشقيقين والتي ستشهد بإذن الله المزيد من التقدم والتطور”، متمنياً استقبال أمير قطر في بيروت “في أقرب فرصة ممكنة”.

وفي الطريق من الدوحة الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، شدد الرئيس عون على أن “العلاقات مع دول الخليج، وفي مقدمها السعودية، عادت إلى طبيعتها وأن صفحة الخلل التي مرت بها خلال الفراغ الرئاسي ونتيجة الأحداث الإقليمية، قد طويت نهائياً وسيشهد اللبنانيون عودة متزايدة لأبناء دول الخليج إلى لبنان كما كان الوضع عليه في السابق”.

وتابع ” لمسنا خلال وجودنا في الرياض والدوحة تقديراً واحتراماً كبيرين للبنانيين، خصوصاً منهم الذين ساهموا ويساهمون في النهضة الانمائية والعمرانية التي تشهدها دول الخليج”.

وأكد الرئيس عون أن كل” المواضيع ذات الاهتمام المشترك التي أثارها مع المسؤولين السعوديين والقطريين، لقيت تجاوباً ودعماً واضحين، وأن تلك التي تم الاتفاق عليها في البلدين ستكون موضع متابعة من خلال زيارات رسمية وزارية متبادلة، إضافة الى أحياء اللجان المشتركة التي تعمل على تطوير العلاقات وتعزيزها”.

وكان عون توجه يوم الاثنين الماضي الى الرياض، في زيارة رسمية استمرت يومين تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، ثم توجه الأربعاء مع الوفد المرافق الى قطر تلبية لدعوة من أميرها الشيخ تميم.