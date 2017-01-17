عون للمحكمة الدولية: العدالة المتأخرة ليست عدالة
الرئيسية » اخبار » عون للمحكمة الدولية: العدالة المتأخرة ليست عدالة

الرئيس اللبناني ميشال عون
الرئيس اللبناني ميشال عون
اخبار اخبار منوعة عربى

عون للمحكمة الدولية: العدالة المتأخرة ليست عدالة

17 يناير, 2017
أحمد علي
image_pdfimage_print

استعرض الرئيس اللبناني ميشال عون الثلاثاء مع رئيسة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضية ايفانا هريدليكوفا عمل المحكمة والتعاون القائم بينها وبين لبنان ولاسيما في الشق الإداري والمالي.

وتمنى عون “الإسراع في إصدار الأحكام “لأن العدالة المتأخرة ليست عدالة”، مطالباً بـ”المزيد من الشفافية المالية والإدارية في عمل المحكمة ولا سيما أن لبنان يساهم بنصف الميزانية المالية الخاصة بها”.

يذكر أن المحكمة أنشئت في 2007، وهي أول محكمة دولية يتم إنشاؤها خصيصاً للنظر في قضية هجوم إرهابي.

وتقضي مهمتها بمحاكمة المشتبه بهم في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، الذي اغتيل مع 22 آخرين في تفجير سيارة مفخخة في بيروت في فبراير 2005.

Print Friendly
Tags

عن الكاتب

مشاهدة جميع المقالات

أحمد علي

اضف تعليق

اضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *