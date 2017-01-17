عون للمحكمة الدولية: العدالة المتأخرة ليست عدالة

استعرض الرئيس اللبناني ميشال عون الثلاثاء مع رئيسة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضية ايفانا هريدليكوفا عمل المحكمة والتعاون القائم بينها وبين لبنان ولاسيما في الشق الإداري والمالي.

وتمنى عون “الإسراع في إصدار الأحكام “لأن العدالة المتأخرة ليست عدالة”، مطالباً بـ”المزيد من الشفافية المالية والإدارية في عمل المحكمة ولا سيما أن لبنان يساهم بنصف الميزانية المالية الخاصة بها”.

يذكر أن المحكمة أنشئت في 2007، وهي أول محكمة دولية يتم إنشاؤها خصيصاً للنظر في قضية هجوم إرهابي.

وتقضي مهمتها بمحاكمة المشتبه بهم في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، الذي اغتيل مع 22 آخرين في تفجير سيارة مفخخة في بيروت في فبراير 2005.