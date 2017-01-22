عون يتلقى دعوة لزيارة العراق
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رئيس الجمهورية ميشال عون
رئيس الجمهورية ميشال عون
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عون يتلقى دعوة لزيارة العراق

22 يناير, 2017
وائل فتحى
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تلقى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون دعوة من نظيره العراقي فؤاد معصوم لزيارة بغداد حملها إليه وزير الخارجية العراقية إبراهيم الجعفري.

وقال مصدر رسمي لبناني إن الرئيس عون استقبل أمس في القصر الرئاسي في بعبدا الجعفري بحضور سفير العراق في لبنان عباس بندر العامري والوفد المرافق. ونقل الجعفري إلى الرئيس عون رسالة من نظيره العراقي فؤاد معصوم ضمنها التهنئة بانتخابه رئيساً، والرغبة في تعزيز العلاقات.

وأضاف المصدر أنّ الجعفري عرض لمواقف بلاده من الأحداث الداخلية العراقية والتطورات الإقليمية، والدور الذي تلعبه العراق في مواجهة الإرهاب، والممارسات التي ترتكبها بحق الشعب العراقي. وأكد الرئيس عون حرص لبنان على تطوير العلاقات، متمنياً أن يستعيد العراق أمنه واستقراره ويبسط سيادته على كل أراضيه.

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وائل فتحى

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