عيد يخرج عن صمته: ظلموني.. وأعاقوا مسيرة الاتحاد

اعتبر أحمد عيد، رئيس اتحاد الكرة السعودي، المعارضة القوية والشديدة، أكثر المراحل سخونة وصعوبة خلال فترته الرئاسية.

نظرا لأنها أوصلت الاتحاد السعودي إلى أروقة الفيفا، إلى جانب النقد القوي من قبل الإعلام ومتابعي الوسط الرياضي.

وقال عيد قبل 3 أيام من مغادرته الكرسي الرئاسي: “راضٍ كل الرضا عما قدمته، وعن تحقيق الوعود الانتخابية خلال فترتي الرئاسية”.

وأضاف: “كانت هنالك خطة عمل مبنية على المصداقية، كذلك على الاستمرار والاستقرار الفني والإداري والعناصري على صعيد المنتخبات السعودية”.

وتابع عيد حديثه: “أكثر مراحل رئاستي سخونة وصعوبة، هي المعارضة القوية من قبل بعض أعضاء الجمعية العمومية، التي أوصلت الاتحاد السعودي إلى أروقة فيفا”.

وعن ديون اتحاد الكرة، زاد: “تقلصت الديون إلى حدٍ لا يذكر، لدينا بيان مالي، وسبق أن ذكر في الجمعية العمومية السابقة”.

واختتم بقوله: “هناك إنصاف إلى حدٍ ما، وهنالك أيضا ظلم واضح من قبل البعض، كان مجحفا بحقي، وأعاق مسيرة الاتحاد، لكن في النهاية اتضحت الرؤيا للجميع”.