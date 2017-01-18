غارات تركية روسية مشتركة غير مسبوقة ضدّ داعش

اعلنت وزارة الدفاع الروسية الاربعاء ان الطيران الروسي والتركي نفذا لاول مرة في سوريا ضربات مشتركة ضد مواقع لتنظيم الدولة الاسلامية في مدينة الباب في محافظة حلب.

وقال اللفتنانت جنرال سيرغي رودسكوي من هيئة قيادة اركان الجيش الروسي للصحافيين “نفذ الجيش الروسي والجيش التركي الاربعاء اول عملية جوية مشتركة لضرب تنظيم الدولة الاسلامية في منطقة الباب” في شمال سوريا معلنا ان تسع طائرات روسية وثماني طائرات تركية شاركت في العملية.

ووصفت موسكو العملية بانها “فعالة” وقالت انها جرت بموافقة دمشق وشاركت فيها اربع مقاتلات سوخوي-24أم وأربع طائرات هجومية سوخوي-25 وقاذفة تكتيتية سوخوي-34. وشاركت فيها أربع طائرات اف-16 واربع اف-4 تركية.

اعلنت موسكو وانقرة التوقيع في 12 كانون الثاني/يناير على اتفاق يحدد آليات تنسيق الضربات المشتركة في سوريا ضد “اهداف ارهابية”.

ورعى البلدان مع ايران هدنة بين الحكومة وفصائل معارضة بدأ سريانها في 30 كانون الاول/ديسمبر في معظم مناطق سوريا رغم انتهاكات في منطقة وادي بردى قرب دمشق.

وترعى روسيا وتركيا وايران كذلك المفاوضات المباشرة بين النظام والمعارضة المقررة في 23 كانون الثاني/يناير في آستانا.

واضاف الجنرال رودسكوي “بصورة عامة ورغم بعض الاستفزازات لا يزال وقف اطلاق النار صامدا. هناك تراجع في الخروقات خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية”، ووصف الوضع بانه “مؤات” لمفاوضات آستانا.