غارات تركية على 14 موقعا للكردستاني بالعراق

أعلن الجيش التركي الأربعاء قصف مقاتلاته 14 هدفا تابعا لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق.

وقال الجيش، في بيان إن سلاح الجو دمر مساء الثلاثاء، أهدافا كان يتردد عليها عناصر من الحزب المحظور في تركيا، في “مناطق الزاب وقارا و وأواشين – باسيان” في إقليم كردستان العراق.

ولم يذكر البيان ما إذا كان القصف أسفر عن سقوط قتلى أو جرحى في صفوف عناصر الحزب، مؤكدا عودة المقاتلات التركية إلى قواعدها سالمة.

تأتي هذه الغارات بعد يومين من زيارة رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، إلى كردستان العراق ولقائه برئيس الإقليم مسعود البارزاني، حيث حذر الأول في أربيل، من أن بلاده لن تسمح بتمدد حزب العمال بدول المنطقة.